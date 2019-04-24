AK Gönül Dostu Kadınlar Grubu'ndan Başkan Çam'a ziyaret

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde AK Gönül Dostu Kadınlar Grubu üyeleri, Başkan Hüseyin Çam'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarat sırasında Başkan Çam, 31 Mart seçimlerinde özellikle Sarıcakayalı kadınların verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken gelen talep ve önerileri de değerlendirdi. Kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayacak istihdama yönelik projelerin bulunduğuna işaret ederek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, “Daha güçlü bir Sarıcakaya için hep birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir kadın gözüyle ilçemize bakınca sorunlar daha detaylı görülüyor. Bu nedenledir ki sizler sorunların çözümünde bizlerin her daim odak noktası tarafındasınız. Erkeklerin daha yüzeysel bakıp geçtikleri sorunları sizler daha detaylı ve net görebiliyorsunuz. Halledilmesi gereken meseleler böylece daha net belirginleşebiliyor” dedi.

Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette kadına verdiği öneme işaret ederek “Başkanımız, kadın kolları oluşumu ile kadınların daha fazla siyasete dâhil olmasını sağlamış bir liderdir. Biz de bu modeli örnek almaya çalışıyoruz. Ve ben inanıyorum ki; kadınlarımızla, gençlerimizle 7'den 70'e tüm Sarıcakayalı hemşehrilerimizle birlikte ilçemizi güzel bir geleceğe taşıyacağız. Sonuç odaklı çalışmalarımız olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Belediyeler hizmet üreten, halka hizmet götüren, vatandaşlarının yeri gelince gözü kulağı, eli ayağı olan, sağlığından, huzurundan kısacası her şeyinden sorumlu olan kamusal kurumlardır. AK Parti yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor. Ben ilçemizi kadınlarla birlikte daha da güzelleştireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.