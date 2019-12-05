Ak Parti Eskişehir Teşkilatı'ndan su zammına tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan yüzde 60 oranındaki su zammının zülüm olduğunu belirterek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sattığı suların tahsildarlığını yapmak yerine, hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli su temin etmenin en başlıca görevleri olduğunu hatırlatmak istiyoruz.” diye belirtti.

Eskişehir'de 29 Kasım tarihinde şebeke suyuna yapılan yüzde 60 oranındaki zammın ardından Ak Parti Eskişehir Teşkilatı bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Çalışkan, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan yüzde 60 oranındaki zammın zülüm olduğunu belirterek, "CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bütün vatandaşlarımızın evlerinde kullandığı, konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine, Ak Parti grubumuzun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, meclis çoğunluğuna sahip olduğu için yüzde 60 oranında zam yapmıştır. Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir zamdır. Bu zammın kabul edilmesi, anlayışla karşılanması mümkün değildir. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Kalabak Suyu'na, bir yıl içinde yüzde 82 oranında yapılan zamdan sonra, şebeke suyuna da yüzde 60 oranında zam yapılması, vatandaşlarımızın haklı tepkisine yol açmaktadır. Bu zam, başka alternatifi olmadığı için, şebeke suyunu kullanmaya mecbur olan hemşerilerimiz için, bir zulümdür. Musluklardan akan suyun içilmediği, güvenle kullanılmayan, bulanık ve sağlıksız olan şebeke suyunu, bu kadar fahiş bir ücretten satan belediye, Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, önceki belediye başkanları döneminde yapılmış olan su şebekeleri ve ortalama 50 yıllık isale hatlarını kullanmaktadır. En temel tüketim ihtiyacı olan suya ve içtikleri Kalabak Suyuna da bir yıl içinde bir zam yaparak, sattığı suların tahsildarlığını yapmak yerine, hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli su temin etmenin en başlıca görevleri olduğunu hatırlatmak istiyoruz.” diye belirtti.