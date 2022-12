AK Parti Eskişehir'de ‘Siyaset Akademisi Kadın' programı gerçekleştirildi

AK Parti Eskişehir'de ‘Siyaset Akademisi Kadın' programı teşkilât mensuplarının yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 20'ncisi düzenlenen ve AK Parti geleneği haline gelen siyaset akademisinin kapılarını bu yıl AK kadınlar açtıklarını anlattı. Ünalır, "Kadının siyasetteki varlığını artırmak için sürekli yeni atılımlar yapmaktayız. AK Parti'nin yol hikâyesinde kadınlar olarak meclisteki temsil oranımız yüzde 4.1'den şimdilerde yüzde 17 oranına kadar ulaşmış durumda. Kadını siyasetin öznesi yapan dünya lideriyle aynı çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 21 yıldır bu kutlu yolda yürümekten çok gururluyuz ve bu ülkenin yarınlarını kadınlar olarak birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

“Kadınlarımızın partimize kattığı desteğin farkındayız”

Akabinde sözü alan İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK kadınların gece gündüz demeksizin kapı kapı dolaştığını ve davaya büyük katkı sağladıklarını söyledi. Başkan Çalışkan, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde kadınlarımız gece veya gündüz, cumartesi veya pazar demeksizin kapı kapı dolaşıyorlar. Her gönüle giriyorlar, her kapıyı açıyorlar, her türlü zorluğun üstesinden geliyorlar. Gerek Türkiye'de gerekse şehrimizde kadınlarımızın partimize kattığı desteğin farkındayız. Cumhurbaşkanımız önderliğinde kadını ön plana çıkartan ve özellikle seçilme noktasında kadınımızı çok daha iyi noktalara getirip, onların ne kadar değerli olduklarını gösteren bir hareketin mensuplarıyız. AK Kadınlarımızın destekleriyle önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla üstüne koyacak, Allah'ın izniyle 2023'de Eskişehir'i AK ederek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Sağlık sisteminde dünyanın dahi örnek aldığı devrimi gerçekleştirdik”

AK Parti'nin 11 milyon üyesi olan ve dünyada eşine az rastlanır bir hareket olduğunu belirten Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise konuşmasında şunları kaydetti:

“AK Parti çatısı altında Cumhur İttifakımızla güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bu çatı altında milletimize hizmet etmek bizim için bir nimettir. 11 milyon üyesi olan bir aileyiz. Nüfusumuza göre kıyaslarsak bu denli bir hareketin dünyada eşi ve benzeri yok. Bu AK Parti'nin gücünü gösteriyor, göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bu milletin ne kadar itimat ettiğini gösteriyor. Samimi olmak lazım. Millete doğru konuşmak gerekiyor. Biz sağlıkta dönüşümü yaparken hastanelerimizin kapısını bütün vatandaşlarımıza açtık. Eskiden işçi ailelerinden gelen insanlar berbat SSK hastanelerinden başka bir yere gidemiyorlardı. İlaç almak için hastanenin bodrum katındaki eczanede 4 saat nöbet bekliyorlardı. Böyle bir düzen vardı. Biz bu sıkıntıları aştık. Cumhurbaşkanımızın yüksek vizyonuyla, sağlık sisteminde dünyanın dahi örnek aldığı devrimi gerçekleştirdik. Eskişehir'de Avrupa'da olmayan Şehir Hastanesi var ve herkese açık. Bütün vatandaşlarımız eşit şekilde yararlanıyorlar. Yıllar önce SSK ile görüşüyoruz, SSK'daki genel müdür bize ‘Bakanım siz tek yataklı, tuvaletli ve banyolu hastane odası diyorsunuz. Efendim işçiye böyle şeyler olmaz' diyordu. Zihniyet buydu. Peki ne oldu? Biz bu sıkıntıları aşmaya çalışırken, CHP ile o günkü sendikalar ve Türk Tabipler Birliği kimi bulduysalar 25 bin kişiyle sağlık bakanlığımız önünde nümayiş yaptılar ve yaptığımız kanunu çıkartmamak için ellerinden geleni yaptılar. Üstüne düzenlediğimiz kanun bozulsun diyerek Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Bunların zihniyet yapısı bundan ibaret. Milletin yararına iş yapmazlar. İşte AK Parti bu vesayeti ortadan kaldırmıştır."

İl binasında düzenlenen programa, Genel Merkez AR-GE Kadın Kolları Başkanı Züleyha Karademir, Kadın Kolları MYK üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, geçmiş dönem Kadın Kolları MYK Üyesi Ülkü Nur Zengin, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Leman Sivri, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Meral Öztürk, ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda teşkilât mensubu katıldı.