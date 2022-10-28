AK Parti Eskişehir'den Ankara çıkarması

AK Parti Eskişehir Teşkilâtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni yol haritası ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşacağı programa katılmak için Ankara'ya gitti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “AK Parti Eskişehir Teşkilâtı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinin açıklanacağı programa katılmak için Ankara'dayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde geçmişin gururunu yaşarken geleceğin Türkiye'si için heyecanlıyız. Merkez ilçelerimiz ve dış ilçelerimiz dahil olmak üzere çok sayıda teşkilât mensubumuzla birlikte tarihi ana şahitlik etmek için yerimizi aldık. Büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam” dedi.