AK Parti İl Başkanı Çalışkan milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Çalışkan, açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde davamızın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan azimle çalışmaya devam edeceğiz. Vakit, son günlerde de şahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki, koltuk kavgası vakti değil” dedi. Çalışkan, yaptığı yazılı açıklama ile “Kurulduğu günden itibaren çeşitli görevlerde bulunduğum ve Temmuz 2018 tarihinden bugüne kadar büyük bir özveri ve heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden; Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2023 yılı Genel Seçimleri Milletvekili Aday Adaylığımdan dolayı bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Çalışkan sözlerine şöyle devam etti:

“Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Vekillerimiz Sn. Numan Kurtulmuş ve Sn. Binali Yıldırım'a, görevde bulunduğum süre boyunca şahsıma güven ve desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Sn. Mustafa Köse'ye, İl Koordinatörümüz Sn. Çiğdem Erdoğan Atabek'e, önceki dönem birlikte çalışma fırsatı bulduğum Bölge Koordinatörümüz Sn. Halis Dalkılıç'a ve önceki dönem İl Koordinatörümüz Sn. Abdullah Güler'e teşekkür ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığımız; Milletvekillerimize, zaman mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığım İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, değerli İlçe Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, görev süresince beraber çalıştığım İl ve İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımızın Başkanlarına ve Yönetimlerine, Belediye Başkanlarımıza, Meclis Üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, Sandık Başkanlarımıza ve Sandık Yönetimlerine, Tüm Delegelerimize, Üyelerimize, Önceki Dönemde görev almış Milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, partimizin kuruluşundan bugüne görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarımıza, STK ve Oda Başkanları ile Yönetimlerine, şehrimizin değerli basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bizler; Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde davamızın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan azimle çalışmaya devam edeceğiz. Vakit, son günlerde de şahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki, koltuk kavgası vakti değil. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin istikbâli için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yüz yıllık hayallerimizi ilmek ilmek işleme vakti. Durmak yok yola devam! Allah'a emanet olun.”