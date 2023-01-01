AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan sağlık personeli ve emniyet güçlerine yeni yıl ziyareti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 2022'nin son dakikalarında Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bursa yolundaki polis denetim noktasını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının ve emniyet görevlilerinin yeni yıllarını tebrik etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yılbaşı gecesini Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personelini ve Bursa-Eskişehir karayolu kontrol noktasında görevli polis ekiplerini ziyaret ederek geçirdi. 2023 yılının sağlık ve huzur dolu geçmesini dileyen Çalışkan, “2023 yılına dakikalar kala Yunus Emre Devlet Hastanemizi ziyaret ettik. Mesai saati gütmeksizin emek gösteren sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileyerek, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Akabinde Bursa yolu üzerindeki polis denetim noktasında görevleri başında olan emniyet mensuplarımızın yeni yıllarını tebrik ettik. Millet olarak Türkiye Yüzyılı'na girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.