AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan dadaşlara ziyaret

Saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, son olarak Eskişehir Dadaşlar Derneği'ni ziyaret etti.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette dernek faaliyetlerine ve güncel konulara dair istişarelerde bulunuldu. Başkan Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini can kulağıyla dinlediklerini ifade ederek, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlattı. Eskişehir Dadaşlar Derneği Başkanı Cemal Çavdar da ziyareti ve çözümcü yaklaşımından dolayı Çalışkan'a teşekkür dileklerini ileterek, Eskişehir'de önemli sayıda dadaşın yaşadığını belirtti ve dernek faaliyetlerine dair bilgiler verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son bulurken, Başkan Zihni Çalışkan'a çok sayıda il yönetim kurulu üyesi de eşlik etti.