İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt'a ziyaret

AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.


Ziyarete, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın'da eşlik ederken ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.