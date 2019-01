AK Parti SKM yoğun katılımla açıldı

Eskişehir'de, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreni ile hizmete başladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen açılış törenine; AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan ve AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç da katıldı. Yüzlerce vatandaşın bulunduğu açılış töreninde başkan adaylarına bol bol tezahüratlar yapıldı.

"Bu süreç bizim için tam bir bayram havasında geçecek"

Törende bir konuşma yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, “Önümüzde zorlu, yaklaşık 65 günlük bir süreç var. Ama görüyoruz ki; bu süreç bizim için tam bir bayram havasında geçecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki süreci özellikle gönül belediyeciliği anlamında; AK Parti'nin seçim stratejisi olan tevazu, samimiyet ve gayret doğrultusunda üretip, yürüteceğiz. Biz biliyoruz ki; tüm teşkilatlarımız bu seçimde elinden gelen gayreti göstererek her bir gönülü kazanmak adına her bir sokağa, her bir haneye girecek. Teşkilatlarımız, gönülleri almak ve milletin bağrından doğan bu davaya hizmet için dün yaptığı gibi bugün de gerekeni yapacak ve yarın da yapmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşma yapan bir diğer isim ise MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir oldu. Cumhur İttifakının 2053 ve 2071 vizyonlarını adım adım inşa edeceğini belirten Candemir, “Cumhur İttifakı, ülkemize yapılan saldırılar karşısında parti çıkarları, günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş koymaya ve ülkemizi zayıflayacak her türlü faaliyetin karşısında, iş birliği içinde Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapma arzusundadır. Cumhur İttifakı, İ'la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı olan; İslam aleminin ve mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek amacıyla, 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım inşa edecektir” ifadelerini kullandı.