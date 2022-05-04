AK Parti'de ‘Geleneksel Bayramlaşma' sevinci

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde 'Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda bir araya geldi.

Eskişehir'de AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii (TÜRASAŞ) Davet Salonu bahçesinde düzenlenen programa AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, il ve ilçe teşkilat başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaşıldı. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, açılış konuşmasını İl Başkanı Çalışkan yaptı. Ardından Milletvekilleri Avcı ve Günay'da konuşma gerçekleştirerek katılımcıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.