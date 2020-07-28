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Ak Parti'den Başkan Durgut'a ziyaret etti

Eskişehir Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u makamında ziyaret etti.


Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki heyet, Günyüzü Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kazım Hisar ev sahipliğinde ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin'i de ziyaret eden Gençlik Kolları Heyeti, Başkan Durgut'u da makamında ziyaret etti.

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