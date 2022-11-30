AK Parti'den "Büyükşehir Belediyesi kamuyu zarar uğratan eylemleri tekrarlıyor" iddiası

Sayıştay tarafından yayınlanan rapordan alıntı yapan Gücüyener, büyükşehir belediyesinin plansızlığı yüzünden Eskişehirli vatandaşların çevre illerdeki belediyelere göre çok daha pahalı hizmet aldığını vurgulayarak, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin pahalı hizmetlerinin sorumlusu yine kendisi. Sayıştay tarafından yayınlanan rapor gösteriyor ki belediyeyi, dolayısıyla kamuyu, zarara uğratan iş ve işlemler sürekli tekrarlanıyor. Kamu kaynaklarına sahip çıkılmıyor. Belediye tarafından; tramvay uzatma, bağlantı ve ilave depo hatları için ilave elektromekanik sistem elemanları yapım işinde önce yüzde 34 ‘iş eksilişi' sonra yüzde 54 ‘iş artışı' nedeniyle projesinden farklı yeni bir iş oluşmasına, böylece rekabete sunulmadan fiyat belirlenmesi sonucuna yol açılmış. Büyükşehir belediyesi hem hukuka aykırı iş yapıyor, hem de Eskişehirlilerin pahalıya hizmet almasına sebep oluyor. Raporu inceleyecek olursak, ‘Yapım işinin iş artışları ile projesinden farklı bir hale getirildiği, mukayeseli hesap yapılmadan iş Artışı ve yeni birim fiyat onaylarının verildiği tespit edilmiştir' cümlesi ile Sayıştay özetle daha ucuza yaptırabilecek işin daha pahalıya yapıldığını büyükşehire söylüyor" dedi.

“Açık ihaleyle en uygun bedele yaptırabilecek işler için dahi ihale yapılmıyor”

Gücüyener, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından taşıt bakım-onarım giderlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen temel ihale usulleri olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken kısımlara bölerek doğrudan teminle gerçekleştirildiği tespit edilmiş. Yani, açık ihale ile en uygun bedele yapılabilecek işler için dahi ihale yapılmamış" diye anlattı.

İhaleler EKAP sisteminde kayıtlı değil

Yapılan incelemelerde belediyede doğrudan temin ile yapılan satın alma işlemlerinin EKAP'a kaydedilmediği de görüldüğünü ifade eden AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"EKAP kamu ihalelerinin tüm kamuoyu tarafından şeffaf olarak takip edilmesini sağlayan sistemdir. İhalesiz yapılan harcamaları EKAP sistemine kaydetmezseniz kamuoyundan saklamış olursunuz. Belediye şirketlerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca devredilen yerlerin, şirketler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak alt kiracılara kiralandığı tespit edilmiş. Büyükşehir belediyesi, ihaleye çıkıp ciddi gelir elde edebileceği mülkleri yine kendi belediye şirketlerine ihalesiz veriyor. Belediye şirketleri de yine ihalesiz başkalarına devrediyor. 23 yıldır aynı belediye başkanının yönettiği, 4 milyar TL bütçeli bir belediyede aynı yanlışların sürekli yapılmasını tesadüfi olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Eskişehir halkı da bu usulsüzlükler yüzünden mağdur ediliyor ve pahalıya hizmet alıyor. Akıl alır gibi değil.”