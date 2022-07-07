AK Parti'den Büyükşehir Belediyesinin tramvay alımında yaşananlara tepki

Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı firmalara adrese teslim ihale yaptığını belirten Gücüyener, ihalede yerli firmanın tek zarf, yabancı firmanın ise çift zarf vermesinin ihale şartlarına aykırı olduğunu savundu. Yabancı firmalara teslim yapılan ihalelerin şehrin zararına olduğunu söyleyen Gücüyener, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tramvay projesi başladığından bu yana adrese teslim ihaleleri ile ünlü. Bunu anlamak için yıllar yılı yerli üreticinin çığlıklarına bakmak yeterli. İlk yerli otomobili Devrim'i ve ilk buharlı lokomotifi Karakurt'u üreten yerdir memleketimiz. Kurtuluş Savaşı sırasında verilen mücadelenin devamı da dışa bağımlılıktan kurtulmak, yerli ve milli sanayiye kavuşabilmek içindi. Eskişehir'de Cer Atölyesi'ne sonrasında kendi mühendislerimizin emekleriyle dışa bağımlılıktan kurtulmak için yıllar yılı uğraştık. Kısa süre önce 40 milyon avro kredi kullanarak Büyükşehir Belediyesi'nin çıktığı ihale adrese teslim dedik. 40 milyonluk ihale şartnamesi belli bir firmayı işaret ediyor dedik” ifadelerini kullandı.

İhalede yerli firmanın tek yabancı firmanın çift zarf verdiği iddiası

Tramvay ihalesinde yerli üretim şartı koyularak, yerli üreticiye destek olunabileceğini söyleyen Gücüyener, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yerli destek, yerli üretim gibi şartlar koyma niyeti zaten yok. Yerli üretimi destek gibi bir niyet zaten yok.700 milyon lirayı yabancılara teslim etme konusunda apaçık bir gayret var. Yazık gerçekten. İhale gerçekleşiyor. Bu kez de yerli firmanın tek zarf, yabancı firmanın ise çift zarf verdi iddiası var. Yabancı firmanın ihale şartnamesinde talep edilen finansal teklifin dijital halini finansal teklif zarfı içine koymayarak ayrıca verdiği, belediye kasasına kitlenecek olan finansal teklif zarfı dışına sonradan yapıştırılmasını talep ettiği ve bu durumun ihale komisyonunca kabul edildiği iddiası da var. Yerli firmalarımızla tramvaylar daha uygun fiyata mal edilecekken ihaleyi yabancıya teslim etme çabasını anlamak mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay almak için kullanacağı 700 milyon liralık krediyi Eskişehir ödeyecek, yani biz ödeyeceğiz, bizim çocuklarımız ödeyecek. Bu yapılanın şehrimize hiçbir katkısı olmuyor. Şehirdeki istihdama katkısı olmuyor. Şehir ekonomisine katkısı olmuyor. Yıllar yılı yapılan yabancıya teslim ihaleler yalnızca yabancı hayranlığı ile açıklanamaz. Bu bile isteye, şehrin zararına yurt dışına kaynak aktarımıdır. Buna kimse sessiz kalmamalıdır.”