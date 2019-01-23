AK Partili adaylar ESO'da sanayicilerle bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve Tepebaşı Belediyesi Başkan Adayı Hasan Tuç, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'nda sanayiciler ile bir araya geldi.

Ziyarette, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, adaylara ESO tarafından hazırlanan “Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı Sorunlar / Çözümler” başlıklı raporu sundu. Ziyarette konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, adaylara çalışmalarında başarı temennilerini ileterek, “Sanayicilerimizin ihracatını artırması önce şehrimize sonra ülkemize katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bizlere faydalı olacağına inandığımız projeleri ve talepleri sizlere bir rapor halinde sunmak istiyorum” dedi.

İstihdamın ve ihracatın kalbi sanayicileri dinlemek, sorun ve taleplerini çözmek, Eskişehir Sanayisine ve ülkemize fayda sağlamak adına ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Karacan, “Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Burhan Sakallı'yı ve Tepebaşı Belediye Başkan adayımız Hasan Tuç'u sizlerle buluşturmaya geldik onun için ben sözü onlara bırakmak istiyorum. Çünkü ben sizlerle her zaman bir aradayım” şeklinde konuştu.

Eskişehir Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan adayı Sakallı, “Öncelikle nazik ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sanayi Odası ve Yönetim Kurulu'nun yeni yönetimini, gayretlerini ilgi ve dikkatle izliyoruz. Karşımızda 2023'te 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefleyen bir Oda var ve bizlerde umutla bu çalışmanın parçası olmaktan mutluluk duyacağımızı gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Sadece ihracat değil, eğitim seferberliğini başlatmasıyla da ilgili de gerekli vurguyu yapmalıyız. ESO'nun hayal ve ideallerinde amaca ulaşmalarında vesile olmalıyız” dedi.

ESO'da olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, “Bugün şehrimizin ekonomik hayatına yön veren sanayiciler ile birlikte olmaktan oldukça memnunum ve bizleri kabul ettiniz şükranlarımı sunuyorum. Birlik içinde şehrimizin kalkınması ve ekonomiye yön vermek adına el ele çalışacağımızı, güzel yeni projelere imza atacağımızı temenni ediyorum.” dedi.