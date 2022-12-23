AK Partili gençleri kaçırıp darp eden şahıslara 4 yıl 2'şer ay hapis cezası

Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Gençlik Kolları'nda görevli gençlerin kaçırılıp darp edilmesiyle ilgili 4 şahıs hakkında çıkarıldıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de 2019 yerel seçimlerinde broşür dağıtan Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na bağlı Ak Parti Gençlik Kolları'nda görevli 3 kişi, CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F.'nin de aralarında bulunduğu, toplam 4 şahıs tarafından kaçırılmış ardından darp edilmişti. Olayın failleri gözaltına alınmış, şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmıştı. 4 yılın sonunda mahkemece şüpheliler hakkında karar verildi. Darp ve kaçırma olaylarında ismi geçen 4 şüphelinin her birine Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

“Süreçlerinin de takipçisi olmaya devam edeceğiz”

Verilen mahkeme kararı sonrasında konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, karardan memnun olduklarını dile getirdi. Çizmelioğlu, “2019 yerel seçimlerinde gençlik kollarında bulunan teşkilatlarımız broşür dağıtıyorlardı. Maalesef ki o dönem görevli olan CHP İl Başkan Yardımcısı ve belediye çalışanları gençlerimizin önlerini kestiler. Sahte bir kimlikle polis olduklarını iddia ederek arkadaşlarımız gasp ettiler ve kaçırdılar. Kendilerinin bu konuyla alakalı görevli olduklarını söyleyerek darp ettiler. 2019 yılında yaşanan bu olaydan sonra biz dava açmıştık. Bu yıla kadar dava süreci devam ediyordu. Bu yaşanan korkunç olayın takipçisi olmaya devam ettik. Şükürler olsun ki bugün kendileri ceza aldı. Kendilerine demokrasiden ve adaletten dem vurmaya çalışan CHP, bu olayda tekrardan sınıfta kalmıştır. Darp edenler toplamda 4 yıl 2 ay cezaya çarptırıldılar. Biz bu olayın diğer süreçlerinin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Alınan karardan son derece memnunuz. Yaşanan bu olayda bizim gençlerimize yönelik eşkıyalığın ve suçluluğun adalet makamlarında karşılık bulduğunu gördük. Ülkemizin seçimleri demokrasi üzerine kurulmuştur. Gençlik kollarımızın broşür dağıtımını bile hazmedemeyen bir güruh, olayda şiddete başvurmuştur. Şiddet, hiçbir zaman çözüm değildir. Demokrasinin en güzel yeri her zaman sandıktır. 2023 yılında da vatandaşlarımız gaspçı ve eşkıya mantığında hareket eden zihniyete izin vermeyerek demokrasiden yana bir tutum sergileyen AK Parti'ye teveccühlerini ileteceklerdir” dedi.