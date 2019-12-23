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AK Partili kadınlardan hoş geldin bebek ziyareti

Eskişehir Seyitgazi Ak Parti Kadın Kolları yönetici ve üyeleri hoş geldin bebek ziyareti yaptılarSeyitgazi Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek ve beraberindeki yöneticiler, Yönetim Kurulu üyesi Nuran Çağıl ile Mesut Çağıl’ın evlatları, Şahin Büşra Dikmen çiftinin yeni dünyaya gelen evlatları Attila Dikmen’in bebek mevlidine katılarak genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldular.

Eskişehir Seyitgazi Ak Parti Kadın Kolları yönetici ve üyeleri hoş geldin bebek ziyareti yaptılar


Seyitgazi Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek ve beraberindeki yöneticiler, Yönetim Kurulu üyesi Nuran Çağıl ile Mesut Çağıl'ın evlatları, Şahin Büşra Dikmen çiftinin yeni dünyaya gelen evlatları Attila Dikmen'in bebek mevlidine katılarak genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldular.


Seyitgazi Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Akipek, "Her zaman vatandaşımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle, elimizden geldikçe yeni doğan tüm bebeklerimizi evlerinde ziyaret ederek hayırlı ömürler dileyip hoş geldin hediyemizi sunacağız'' diye belirtti.

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