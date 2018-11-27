AK Parti'nin adayı Burhan Sakallı davul zurna ile karşılandı

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, kent girişinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listede Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Burhan Sakallı, Ankara'daki programın ardından Eskişehir'e döndü. Ankara'dan AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte dönen Burhan Sakallı'yı partililer davul zurna ile karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sakallı, adaylığının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, “Her şeyden önce tüm hemşerilerimize Eskişehirli vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Eskişehir AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığımız Cumhurbaşkanımızın katılımı ile genel kurulda tensipleriyle edilmiş oldu. Hem şahsımız hem ailem için hem şehrimiz hem de bütün vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buraya kadar gelen vatandaşlarımıza hemşerilerimize, siz değerli basın mensuplarımıza bir daha teşekkür ediyorum. Bakanlarımız, milletvekillerimi, teşkilat mensuplarımız, il ve ilçe başkanlarımız ile birlikte buradayız. Buraya kadar yorulduğunuz, teşrif ettiğiniz için hem şahsım adına, hem bakanımız adına hem milletvekillerimiz adına hem il hem de ilçe başkanlarımız adına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Burhan Sakallı burada yaptığı açıklamanın ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.