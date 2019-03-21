AKADEMA yeni döneme hazır

Dileyen herkese nitelikli öğrenme olanağı sunan AKADEMA'nın yeni dönemi, eklenen yeni derslerle birlikte 25 Mart'ta başlıyor. Anadolu Üniversitesinin 35 yılı aşkın Açıköğretim deneyiminin bir ürünü olan AKADEMA, sosyal bilimlerden kişisel gelişime uzanan geniş bir yelpazede, hiçbir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği dersleri içeriyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni dönemle birlikte yeni kategori ve derslerin eklendiği AKADEMA'nın yeni dönemi 25 Mart Pazartesi günü başlayacak. Dileyen herkes derslere https://cevrimici.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek. Ayrıca, AKADEMA'da tüm derslerin içeriklerine yılın her günü 7 gün 24 saat erişilebilecek ancak rehber gözetimli derslerin öğretim elemanları ile sadece yıl içerisinde belirtilen sınırlı zamanlarda iletişim kurulabilecek. Rehber gözetimli derslerde, önceden belirlenmiş tarih aralıklarında dersin öğretim üyesi ile iletişim kurulabilecek. Bu derslerde eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Anadolu Üniversitesi Rektörü tarafından imzalanmış “Ders Tamamlama Belgesi” verilecek. Rehber gözetimli derslerde başarılı sayılma şartı, katılımcılardan beklenen görevlerin ders başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders Tamamlama Belgeleri katılımcılara elektronik olarak (pdf veya jpeg formatında) ulaştırılacak. Basılı belge gönderimi yapılmayacak.

14 Kategoride 82 ders bulunuyor

AKADEMA'da toplamda 14 kategori altında 82 ders bulunuyor. Dersler hakkında detaylı bilgiye http://akadema.anadolu.edu.tr/programlar adresinden erişilebiliyor. Yeni dönemde ise AKADEMA sisteminde 1 yeni kategori ve 29 yeni ders yer alıyor. Açılan bu derslere yenileri de eklenmeye devam edecek ve önümüzdeki dönemlerde açılması planlanan dersler de olacak.

AKADEMA'da yer alan tüm derslere (rehber gözetimli ve bireysel) istenilen zamanda kayıt olunabilecek. AKADEMA'ya kayıt olma, ders seçme ve ders bırakma işlemleri hakkındaki detaylı bilgiye ise http://akadema.anadolu.edu.tr/basvuru adresinden ulaşılabilecek.

AKADEMA'nın ara yüzü de yenilendi

Yeni dönemde ara yüzü de yenilenen AKADEMA'da verilen dersler yeni bir öğrenme yönetim sistemine taşındı. Katılımcılar yeni dönemden itibaren ders içeriklerine https://cevrimici.anadolu.edu.tr/ adresinden erişebilecekler.