Akademik yıl açılışında ilk dersini KKTC Cumhurbaşkanı Tatar verecek

Anadolu Üniversitesi'nde 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenin ardından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verecek.

Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni 4 Ekim Pazartesi günü Yunus Emre Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Fahri Doktora Unvanı tevcih edilecek ve “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi” konulu akademik yılın ilk açılış dersi de Cumhurbaşkanı Tatar tarafından verilecek.

EDEV Başarı Bursları Ödülleri de sahiplerini buluyor

4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın öncülüğünde ve Eğitimi Destekleme Vakfı'nın (EDEV) iş birliğinde geçen sene başlatılan Anadolu Üniversitesi EDEV Başarı Bursları Ödülleri de sahiplerini bulacak. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, Anadolu Üniversitesi sosyal medya kanalından da canlı olarak yayınlanacak.