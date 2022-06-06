Akarbaşı Türk Sanat Müziği Korosu; Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ‘Bahar Konseri' düzenledi.

Akarbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Selçuk Yüceland, Koro Şefi Meltem Büyükcan ve Koro Başkanı Erol Aycan'ın birlikte oluşturdukları ve Eskişehir'de bir ilk olan Akarbaşı Türk Sanat Müziği Korosu; ‘Bahar Konseri' düzenledi. Konserin sunuculuğunu Yeşim Yüksel başarılı bir şekilde yürüttü. Eskişehirli müzikseverlerin ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdikleri bu güzel ve ahenkli konser beğeni ve alkış alarak izlendi. Konserde; Eskişehir yöresinin türküleri ve çeşitli yörelerden türküler, korodaki sanatçılar tarafından seslendirildi.

Konsere; Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Eskişehir Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, sanatseverler ve davetliler katıldı. Konser sonunda koroda emeği geçenlere çiçek buketi ve plaket takdim edildi.