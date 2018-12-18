Akaryakıt istasyonunda 'drift' pahalıya patladı

Eskişehir'de kullandığı aracıyla bir akaryakıt istasyonunda "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunun 4'üncü kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonu çevresinde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede sürücü S.A.'yı yakaladı. Ekipler sürücü S.A.'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira idari para cezası kesti. Öte yandan şahsın kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.