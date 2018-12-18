İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akaryakıt istasyonunda 'drift' pahalıya patladı

Eskişehir’de kullandığı aracıyla bir akaryakıt istasyonunda "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.

Eskişehir'de kullandığı aracıyla bir akaryakıt istasyonunda "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunun 4'üncü kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonu çevresinde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede sürücü S.A.'yı yakaladı. Ekipler sürücü S.A.'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira idari para cezası kesti. Öte yandan şahsın kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.