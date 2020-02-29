Akhisarspor kritik deplasmandan 3 puan ile döndü

Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yenen Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, bu tür ortamlarda futbol oynamanın çok zor olduğuna değinerek, “İçimiz kan ağlıyor” dedi.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Akhisarspor, Erhan ve Onur'un golleriyle Eskişehirspor'u mağlup etti. Akhisar ekibinde kritik deplasmandan kayıpsız dönmenin sevinci yaşanırken puanını da 38'e çıkartarak play-off yolunda önemli bir adım attı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yılmaz Vural, İdlib'te kaybedilen şehitler dolayısıyla çok üzgün olduklarını belirterek, “Şehitlerimizle ilgili içimiz kan ağlıyor. Futbol oynamak hiç kolay değil” dedi.

“İşimiz bu, mecburen yapmak zorundayız”

Bu tür ortamlarda futbol oynamanın hiç kolay olmadığını dile getiren Yılmaz Vural, yabancı oyuncularının bile kaybedilen şehitler için büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Bugün çok özel bir gün. Şehitlerimizle ilgili içimiz kan ağlıyor. Futbol oynamak hiç kolay değil. Çünkü bir tarafta içi yanan insanlar, burada da top oynamaya çalışan birileri var. İşimiz bu, mecburen yapmak zorundayız. Yabancı oyuncularımız bile hepsi askerlerimizin şehit olmasından dolayı üzüntülerini hep dile getirdiler. Bunu bir kez daha buradan ifade etmekte yarar görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Maçı bırakmayacaklarını biliyorduk”

Şehitler ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından maçı değerlendiren Vural, “Maça gelince zaten ilk 5 dakika Eskişehir taraftarı her zamanki gibi o büyük davranışında bulundu. Olayları çok iyi takip eden bir kitle. Dolayısıyla her iki takımda maça konsantre olamadı. Ondan sonra oynamak gündeme gelmedi. Tabii ki Akhisar takımı olarak attığımız gollerle Eskişehirspor'un pozisyonu olmadan ilk yarıyı kapattık. İkinci devre rakiple ilgili maçı bırakmayacaklarını biliyorduk. Geçen hafta Karagümrük maçında izledim. 90 dakika 10 kişi kalmalarına rağmen maçı çevirmek için inanılmaz bir çaba sarf eden bir ekip” şeklinde konuştu.

“Çocukların verdiği mücadeleye Eskişehirspor camiası katılmıyor”

Eskişehir ekibinin de kendisi açısından çok özel bir ekip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, camianın ise çocukların verdiği mücadeleye katılmadığını vurguladı. “Türkiye'nin geçmişi en güzel takımlarından bir tanesinin düştüğü duruma bakın” diyen Vural, açıklamalarına şu şekilde son verdi:

“Benim için de çok özel bir ekip. Çünkü bu çocuklar burada top koşturuyorlarsa bunu Yılmaz hocalarına borçlular. Burada çalıştığım dönemde onların 3'te ikisini altyapıdan çıkartan ve takımı oluşturan olmaktan gurur duyuyorum. Bugün inanın bir tarafım sevindiyse bir tarafım üzüldü. Bu kadar emek verdiğimiz bir takımın düşme potasında olması üzücü. 9 puanı silinmese bugün 25 puanla Osmanlıspor'un üzerinde olması gereken bir takım. Maalesef çocukların verdiği mücadeleye Eskişehirspor camiası katılmıyor. Para denilen şey bulunur .Yerel yöneticiler maalesef böyle bir girişim içinde olmuyorlar. 3-5 kişiye atıyorlar topu, ne oluyorsa olsun mantığıyla Türkiye'nin geçmişi en güzel takımlarından bir tanesinin düştüğü duruma bakın. Dolayısıyla onlara sitem etmeden geçemeyeceğim.”