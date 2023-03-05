Akil Gençler Başkanı Delil Ateş: “Gençliğin tercihi Recep Tayyip Erdoğan”

Türkiye'nin sandığa gideceği 2023 Genel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, gençliğin tercihinin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından cumhurbaşkanı adayı üzerine uzlaşamamalarının Millet İttifakı'nın güvensizliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

“Ortak bir aday belirleyemeyen bir ittifakın ülke yönetiminde başarılı olma şansı yoktur”

Ortak aday belirleyememe konusunda Millet İttifakı'nı eleştiren Ateş, “Daha önceki basın açıklamalarımızda ve çıktığımız televizyon programlarında Millet İttifakı'nın gençlere güven vermediğini belirtmiştik. Gençlere sundukları somut projeleri olmadığı gibi cumhurbaşkanı adayı konusunda da herhangi bir isim üzerine uzlaşamamaları Millet İttifakı'nın güvensizliğini ortaya koyan net konulardı. Meral Akşener'in son açıklamaları ne kadar haklı olduğumuzu bir daha ortaya çıkarmıştır. Millet İttifakı iç çatışmaların yaşandığı bir ittifak olarak tarihte yerini almıştır. Koalisyon hükümetlerini bilmeyen yeni kuşağa fragmanı göstermişlerdir. Ortak bir aday belirleyemeyen bir ittifakın ülke yönetiminde başarılı olma şansı yoktur. Ülkemizin yakın zamanda yaşadığı büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için ne kaybedecek zamanımız ne de enerjimiz vardır. Aday belirleme konusunda Millet İttifakı içerisinde yaşanan oyunları gençlik olarak hayretle izlemekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençliğinden beri siyasetin içinde olan bir lider olarak her zaman gençliğin yanında yer almıştır. Gençlere olan güveninden dolayı milletvekili seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirerek bu alanda büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Gençlerin önünü birçok alanda açan lider sayın Erdoğan olmuştur. Gençlik, Türkiye'nin dünyada lider ülke olma yolunda başlattığı yürüyüşün yanında yer alacaktır. Gençlik millî ve yerli anlamda geliştirilen teknolojinin daha da büyütülmesi noktasında hareket eden cesur siyasetin yanında yer alacaktır. Gençlik ikinci yüzyıl yürüyüşünü Avrupa ve ABD'den icazet alarak başlatanların değil, Anadolu'dan başlatanların yanındadır. Gençliğin kararı net, gençliğin tercihi Recep Tayyip Erdoğan” dedi.