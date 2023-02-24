Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş: “Afet ve İklim Bakanlığı kurulmalıdır”

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yoğun bir şekilde afetlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “Afet ve iklim değişikliklerini kapsayacak bir bakanlığın kurulması ülkemizin bu alanlarda ki mücadelesini daha da güçlendirecektir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6, Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde 43 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Türkiye coğrafyasının sıklıkla afet riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu afetlerin sebep olduğu zararları asgari düzeye düşürülmesi gerektiğini kaydederek, “Deprem, sel ve orman yangınları gibi afetlerle yoğun bir şekilde karşılaşmaktayız. Afetlerin meydana getirdiği zararları minimuma indirmek için önemli adımlar atılmaktadır ancak bu adımların daha da büyütülüp, ülkemizde Afet ve İklim Bakanlığı kurulması gerekmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede yangının hızlı bir şekilde söndürülmesi ve yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz. Maraş depremlerinin etkilediği alanın büyüklüğü ve şiddetini göz önüne aldığımızda devlet ile milletimizin dayanışmasıyla çok çetin bir mücadelenin verildiğini görmekteyiz. Bu mücadele Dünya'ya örnek olacak büyüklükte bir kardeşliğe ve yürekliliğe sahipti. Hızlı bir şekilde sadece İstanbul değil, başta deprem bölgesi ve tüm Türkiye için pandemi dönemindekine benzer deprem alanında uzman ekipten oluşan bir bilim kurulu oluşturulmalıdır. Güvenli şehirler oluşturmak için zaman kaybetmeden ‘hemen şimdi' demeliyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin özverili çalışmalarını görmekteyiz. Deprem olan şehirlerden göç eden vatandaşlarımızın geri dönme süreçlerini hızlandırmak için yeniden yapılanıp güvenli şehirler oluşturmalıyız” diye konuştu.

“Asrın felaketini Türkiye Yüzyılı dayanışması ile yeneceğiz”

Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığını ve dayanışma içerisinde afetin sonuçlarının üstesinden gelineceğini belirten Delil Ateş, “Asrın felaketini Türkiye Yüzyılı dayanışması ile yeneceğiz. Küresel anlamda iklim değişiklikleriyle ilgili bütün dünyada alarm verilmektedir. Bu anlamda ülkemizde de çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Hepsi takdire şayandır ancak afet ve iklim değişikliklerini kapsayacak bir bakanlığın kurulması ülkemizin bu alanlarda ki mücadelesini daha da güçlendirecektir. Hatay şimdi, Adıyaman şimdi, Maraş şimdi, Türkiye şimdi diyoruz” dedi.