Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş: “Gençlik 90'lı yılların siyaset oyunlarını görmek istemiyor”

Millet İttifakı'ndaki gelişmeler ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “6'lı Masa'nın adayı seçimi kazandığında nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızın fragmanını yaşadık birkaç gün içerisinde. Gençlik 90'lı yılların siyasetine dönmek istemiyor” dedi.

Dün akşam saatlerinde Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Önceki gün gerçekleşen toplantıda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması ve ittifak içerisindeki gelişmelerle ilgili konuşan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, yaşananların 1990'lı yıllardaki Türkiye siyasetini hatırlattığını söyledi.

“6'lı Masa'nın adayı seçimi kazandığında nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızın fragmanını yaşadık”

Son 3 gün içerisinde Millet İttifakı kanadında yaşanan gelişmelerin güvensizlik oluşturduğunu kaydeden Ateş, “Siyaset tarihimiz de üç gündür adeta dejavu yaşamaktayız. Millet ittifakının birbirine benzemeyen siyasi partileri Game of Thrones dizisindeki oyunları bile geçecek şekilde stratejilerle birbirinin kuyusunu kazarak politika yapmaktadır. Sembolik diye belirttikleri cumhurbaşkanı adayını belirlemede bu kadar oyun içerisinde bulunanlar, ülkeyi yönetmede nasıl karar birliğine varacaklar. 3 gün boyunca muhalefetin tüm kirli çamaşırları ortalığa döküldü. İYİ Parti ve CHP'liler birbirine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular. 3 gün boyunca 3 yıllık birikmiş kinle birbirilerine saldırdılar. Şimdi 1977'deki “Güneş Motel” pazarlıklarını hatırlatan bir görüşmeyle Kılıçdaroğlu ile Akşener, Ankara'da bir otelde buluştu. Aslında bu yaşadıklarımız 1990'lı yıllardaki baş döndürücü koalisyon pazarlıklarının bile daha fazlasıydı. Allah korusun 6'lı Masa'nın adayı seçimi kazandığında nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızın fragmanını yaşadık birkaç gün içerisinde. Masada bulunanların sayısı her geçen gün artmakta. Son olarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da gerektiğinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacak şekilde masaya monte edilerek, masada oturanların sayısını 8'e çıkardı. Bunun yanında HDP'yi de bu denkleme eklersek 90'lı yılları mumla ararız. Yüzyılın felaketinin yaşandığı bir zaman diliminde, muhalif yazarların bile dile getirdiği ‘Dallasvari' bir muhalefet görüntüsü, ne sokağa güven verir ne de siyaset sınıfına” diye konuştu.

“Gençlik 90'lı yılların kaos ortamını yaşamak istemiyor”

Millet İttifakı'nın yol haritasındaki 'parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması' maddesini ‘tutarsızlık' olarak değerlendiren Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından tutun da kumar masası diye nitelendirdiği masaya dönen Meral Akşener ile oyu hiç olmayan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın diğer genel başkanlarla aynı şekilde cumhurbaşkanı yardımcısı olması neresinden tutarsanız tutun tamamen tutarsızlık. Gençlik 90'lı yılların siyasetine dönmek istemiyor. Gençlik 90'lı yılların kaos ortamını yaşamak istemiyor. Gençlik, Türkiye Yüzyılında önüne koyduğu hedeflere ulaşmanın mücadelesini oyun ve planlarla kurulan masalara heba etmek istemiyor. Bu yüzyıl gençliğin yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl milletimizin yüzyılı olacaktır” dedi.