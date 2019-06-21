İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akil Gençler Platformundan Binali Yıldırım'a destek

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki üyeleri, hazırladıkları videolarla Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek oldu.

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üyeleri, hazırladıkları videolarla Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek oldu.


Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesinde Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla ‘İstanbul Yürüyüşü' platformunu başlatarak sosyal medyada destek istedi. Türkiye genelindeki gençlerden oluşan Akil Gençler Platformu üyeleri, yaptıkları video ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a desteklerini dile getirdi. Videoda özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illere yer verilmesi dikkat çekti. Hazırlanan videoda çok sayıda ilde kamera karşısına geçen gençler Yıldırım'a selam gönderirken, destek için yanında olduklarını dile getirdi. Video ise sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.