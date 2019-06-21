Akil Gençler Platformundan Binali Yıldırım'a destek

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üyeleri, hazırladıkları videolarla Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek oldu.

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesinde Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla ‘İstanbul Yürüyüşü' platformunu başlatarak sosyal medyada destek istedi. Türkiye genelindeki gençlerden oluşan Akil Gençler Platformu üyeleri, yaptıkları video ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a desteklerini dile getirdi. Videoda özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illere yer verilmesi dikkat çekti. Hazırlanan videoda çok sayıda ilde kamera karşısına geçen gençler Yıldırım'a selam gönderirken, destek için yanında olduklarını dile getirdi. Video ise sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.