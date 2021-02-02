'Akil Gençler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni anayasa' açıklamasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına destek veren Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, “İlk günden beri vurguladığımız düşünce, gençlerin kanıyla yazılmış darbe anayasasının değiştirilip, gençlerin fikirleriyle yazılacak yeni ve sivil bir anayasanın oluşturulmasıydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Yeni bir anayasayı tartışmanın vakti gelmiştir” açıklamasına, Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş'ten destek geldi. Kuruldukları ilk günden itibaren yeni anayasa fikrini savunduklarını dile getiren Başkan Ateş, “Akil Gençler olarak kurulduğumuz ilk günden beri vurguladığımız düşünce, gençlerin kanıyla yazılmış darbe anayasasının değiştirilip, gençlerin fikirleriyle yazılacak yeni ve sivil bir anayasanın oluşturulmasıydı. Bununla ilgili 7 bölgede 200'ün üzerinde panel ve konferans düzenledik. Farklı siyasi düşüncedeki gençleri bir araya getirerek çalıştaylar yaptık. Anayasa referandumu sürecinde, ‘Türkiye'de ilk evet programını' Mersin'de düzenleyen STK olduk. Sonrasında Türkiye‘yi karış karış gezerek sahada yer aldık. Ancak yapılan değişiklikler anayasamız üzerindeki darbeci mantığını tamamen ortadan kaldırtmamıştır. Anayasamızda hala 60 ve 80 darbecilerin bazı izleri bulunmaktadır. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeni süreci çok kıymetli buluyoruz. Bu sürece katkı sunmak için derhal harekete geçeceğiz. Çocuklarımıza ve geleceğimize iyi bir miras bırakabilmek için herkesin yeni, sivil ve demokratik bir anayasa için elini taşın altına koyması gerekiyor. Yeni anayasa 83 milyonu kapsamalıdır. Yeni anayasada hepimiz var olmalıyız” ifadelerini kullandı.