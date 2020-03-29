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Akil Gençlerden ‘korona virüs' çağrısı

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, korona virüsle mücadelede gençlere büyük görev düştüğünü belirterek, “Hem yaşlılarımız hem ülkemizi korumak şuanda gençlerimizin elindedir” dedi.


Korona virüsle dünyada mücadele sürüyor. Türkiye'de de virüsle ilgili alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu karar ile sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet eden gençlere büyük bir iş düşüyor. Konuyla ilgili konuşan Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, gençlere uyarılarda bulundu. Gençlerin yaşlılara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Ateş, “Bu virüsten el birliği ile kurtulacağız. Alınan tedbirlere uymamız gerekiyor. Bundan ötürü özellikle yaşlılarımızı dışarı çıkarmayalım. Onların isteklerini yerine getirelim. Büyüklerimiz bizler için önemlidir. Onların sağlığı bu süreçte gençler tarafından korunacaktır. Bizler de bu çalışmalara destek vereceğiz" dedi.



“Şehir hastanelerimiz bizim alnımızın akı oldu”


Şehir hastaneleri hakkında konuşan Ateş, sözlerine şöyle devam etti:


“Bu süreçte şehir hastanelerimiz büyük bir görev üstlenmiştir. Bu tehlikeyi en az kayıpla atlatacağız. Şehir hastanelerinin yapılmasının haklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sağlık çalışanlarımızı bu süreçte destekliyor, onların işlerini en aza indirmek için evde kal çağrılarına uyuyoruz.”

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