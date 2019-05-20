Akıllı azotlu gübre ile buğday rekoltesi artacak

Tarla Gününe, İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, il müdürlüğü teknik personelleri ile çiftçiler katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, “2016 yılında bakanlığımız tarafından kabul edilen 3 yıllık Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projemizle 72 bin 750 TL proje hibesi alındığını ve 2017 yılında uygulanmaya başlanan ve bu yıl sona erecek olan projenin son uygulamasının Keskin Mahallesinde gerçekleşti. Bölgemizde faaliyet gösteren Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen, Buğdayda Mevsim İçi Klorofil Okumasına Bağlı Akıllı Azotlu Gübreleme Projesi ile çiftçilerimizin geleneksel gübreleme metotlarına göre gelişen yeni gübreleme teknikleriyle, daha az gübreyi doğru zamanda kullanarak daha fazla verim alıyor ve kaliteli üretim yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sever, önceki yıllarda buğday getirisi hesaplanırken sadece verim baz alınırken son yıllarda buğdayda kalitenin fiyatı belirleyen en büyük etken olmaya başladığını ve günümüzde buğdaydaki protein oranının fiyatı belirleyen en önemli parametre olduğunu söyledi.

“Projemizle toplam 277 bin 500 TL kazanç elde edildi”

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, “2017 yılından itibaren buğday üretiminin yoğun olarak yapıldığı Alpu, Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi, Çifteler, Mahmudiye, Günyüzü, Sivrihisar ilçelerimizde ortalama üçer köyde yaklaşık bin 850 dekar buğday ekili alanlarda optik sensörle gübre tavsiyesi çalışmaları uygulanıyor. Projemizle ortalama yüzde 25 protein artışı sağlanarak, dekardan yaklaşık 50 TL olmak üzere toplam 277 bin 500 TL daha fazla kazanç elde edildi” dedi.

Severin konuşmasının ardından Proje Koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkaya tarafından proje ile ilgili teknik detayların demonstrasyon tarlasında uygulamalı olarak anlatılmasıyla Tarla Günü sona erdi.