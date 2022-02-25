AKM'de 'Anadolu Müzik Topluluğu' konseri gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Anadolu Müzik Topluluğu Konseri", Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Her ayın son haftasında düzenlenmesi planlanan konsere, Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslantince ile çok sayıda müziksever katıldı.Serpil Vurucu tarafından sunumu gerçekleşen ve üç bölümden oluşan konserin yönetimini, Şef Taner Lekesizgöz üstlendi. Konserin misafir ses sanatçıları; Serpil Ayar, Salim Özkara ve Ali Rıza Saltık; misafir saz sanatçıları klarnette Serkan Lekesizgöz, kanunda Yıldan Derin, klavyede Onur Akıncı, yaylılarda Yılmaz Lekesizgöz, Umut Lekesizgöz, Eser Lekesizgöz, Tamer Çakallı, Gürbüz Murat Şen, Ercan Bora; Halkbilim Orkestrası'nda kemanda Taner Lekesizgöz, kanunda Öke Ünler, bağlamada Uğur Önlü, bas gitarda Emre Üçkaya, gitarda Olcay Böge, bateride A. Ersin Dumlu, ritim-perküsyonda ise Selçuk Yüksel, İsmail Menekşe, Cem Çelebi yer aldı.

Konserde; Mekik, Sen Benimsin Ben Seninim, Solmadan Gel Artık, Bir Bilebilsen, Sevda, Gurbet, Kaderimin Oyunu, Gibi Gibi, Nihavend Üçleme, Gençliğe Veda, Artık Bu Solan Bahçede, Ömrümüzün Baharı ve Potpori eserleri, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.