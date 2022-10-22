Akrabalarını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 2 akrabasını tabancayla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde meydana gelen olayda, Emrah K. (33), husumetli olduğu akrabası Yunus K.'nin kullandığı otomobili çevreyolu üzerinde durdurarak silahla ateş etti. Araçta bulunan Yunus K. (27) ve eşi Elif K. (26) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinden kaçan ve 2 gün sonra Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan şüpheli Emrah K., işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheli Emrah K., tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.