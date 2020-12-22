Akran zorbalığı depresyona yol açıyor

Dr. Murat Eyüboğlu, okul çağındaki çocuklarda görülen akran zorbalığının depresyona kadar varan çeşitli psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.

Okul çağındaki çocuklar arlarındaki güç dengesizliği nedeniyle akranları tarafından sıklıkla zorbalığa maruz kalabiliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Eyüboğlu, akranları tarafından zorbalığa uğrayan çocukların ilerleyen yaşlarda çeşitli psikolojik sorunlara yol açtığının altını çizdi.

“Akran zorbalığı beraberinde önemli riskler getirmektedir”

Akran zorbalığına maruz kalan kadar uygulayanın da çeşitli sorunlar yaşayabileceğini aktaran Eyüboğlu, “Genellikle okul ortamında görülen akran zorbalığında, zorbalığı yapan kişi ile zorbalığa maruz kalan kişi arasında güç dengesizliği (yaş farkı, fiziksel gelişim vb.) söz konusudur. Vurma, dışlama, isim takma, dalga geçme ve tehdit sık görülen zorbalık çeşitleri arasındadır. Okul çağındaki çocuklarda dünya genelinde yüzde 20'nin üzerinde olduğu saptanan akran zorbalığı beraberinde önemli riskleri getirmektedir. Depresyon, kaygı bozuklukları, benlik saygısında azalma, okul devamsızlığı, ders başarısında düşme ve kendine zarar verme davranışı akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda sıklıkla karşılaşılan psikolojik zorluklar arasında yer almaktadır. Akran zorbalığı her ne kadar zorbalığa maruz kalan çocuklar için önemli sorunları beraberinde getirse de, zorbalığı gerçekleştiren bireyler için de bazı riskler söz konusudur” diye konuştu.