Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin her yaz düzenlediği ‘Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen ‘Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği, konser ve tiyatro gösterileri ile devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu Hicri Sezen Parkı'nda tiyatro severlerle bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır seyircisinden uzak kalan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, tarihi meydanda Komedi Pazarı adlı tiyatro oyununu sahneledi. Kahkahaların yükseldiği meydanda, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularının performansı büyük beğeni kazandı.