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"Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği Yenikent'te başladı

Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için konserden, film gösterimine birçok etkinlik düzenliyor.

“Akşamlar Birlikte Güzel” adı verilen etkinliğin ilki Yenikent Mahallesi'ndeki Seramik Park'ta gerçekleşti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliğinde YKSM Müzik Topluluğu ve Crew 2'6 sahne aldı. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, YKSM Müzik Topluluğunun konseri ile başladı. Konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren YKSM Müzik Topluğu dinleyicileri mest etti. YKSM Müzik Topluluğunun ardından Crew 2'6 dinleyicileri ile buluştu. Crew 2'6, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilerin beğenisi kazandı.


Etkinlikten sonra etkinlikle ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaz akşamlarının mahallelerde neşe içinde ve bir arada geçmesi için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliğinin devam edeceğini söyleyen Başkan Kurt, “Akşamları hemşerilerimizle birlikte müzik dinleyeceğiz, film ve dans gösterileri izleyeceğiz. Ben tüm hemşerilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

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