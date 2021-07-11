Akşamlar Odunpazarı'nda birlikte güzel

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen ‘Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği, Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta başladı.

Ergün Elibaş konseri ile açılış yapan ‘Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği, Temmuz ayı boyunca Seramik Park, Odunpazarı Hicri Sezen Parkı, Kanlıkavak, Spor Parkı ve Razgrad Parkı'nda devam edecek. ‘Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliğinin birinci gününde YKSM Konseri düzenlendi. YKSM hocalarından Ergün Elibaş'ın sevilen şarkı ve türküleri seslendirdiği konser, büyük beğeni kazandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar Elibaş'ın söylediği şarkı ve türkülere hep birlikte eşlik etti. ‘Akşamlar Birlikte Güzel' etkinliği ikinci gününde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncularının tiyatro gösterisi ile devam etti. Pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır seyircisinden uzak kalan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Komedi Pazarı adlı tiyatro oyunu ile tiyatro severlerle buluştu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı etkinlikte, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Komedi Pazar'ı ile izleyicisiyle özlem giderdi. Temmuz ayı boyunca sürecek olan etkinliğin takvimine belediyenin web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.