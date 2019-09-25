Aksoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy'a yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aksoy'un Başkan Bozkurt'a yaptığı ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve İnönü Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yunus Erol da katıldı.