İhlas Haber Ajansı

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Akü hırsızı 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir’de araçlardan akü çaldığı gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de araçlardan akü çaldığı gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde farklı tarihlerde M.D., İ.Ş. ve M.G. isimli vatandaşlara ait araçların aküleri çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde aküleri çalan şüphelilerin N.B., H.B., Ö.G. ve A.G. olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet demir kesme makası ve 4 akü ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden N.B., H.B. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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