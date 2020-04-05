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Akü hırsızları adliyede

Eskişehir’de 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çalan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çalan 4 şüpheli şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İsmet İnönü-2 caddesinde gerçekleşti. 4 şüpheli şahıs cadde kenarındaki boş bir arazide park halinde bulunan 2 adet çekici cinsi aracın akülerini çaldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde aküleri çalan şahısların G.G. (22), S.Ş. (21), C.Ş. (22), ve O.G. (22) olduğu tespit edildi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından, şahıslar çalmış oldukları akülerle birlikte yakalandı. Araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanması nedeniyle ayrıca 2 bin 876 TL para cezası verildi.


Öte yandan, yakalanan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere bugün Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin arabasında bulunan 2 adet akü ise sahiplerine teslim edildi.

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