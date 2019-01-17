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Akü hırsızları adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de, park halinde bulunan otolardan akülerini çalarak hurdacıya satıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, park halinde bulunan otolardan akülerini çalarak hurdacıya satıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir merkezinde son zamanlarda farklı adreslerde park halinde bulunan araçlardan akü çalınması olayları ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Eskişehir tesciline kayıtlı iki araçtan B.P. (26), C.B. (29), V.S. (31) ve U.C.G. (22) isimli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve çaldıkları aküleri ise seyyar hurdacılık yapan S.E. (24) isimli şahsa sattıkları tespit edildi. Otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 şüpheli ile çalıntı aküleri satın alan hurdacı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. B.P., C.B. ve V.S. isimli şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Diğer iki şahıs ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.


Şüpheliler B.P., C.B. ve V.S. emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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