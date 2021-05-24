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Akülü çocuk arabası çalan hırsız yakalandı

Eskişehir’de bir çocuğun akülü arabasını çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir çocuğun akülü arabasını çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Osmangazi mahallesinde yaşayan S.K. isimli vatandaş, çocuğunun akülü arabasının yerinde olmadığı gerekçesiyle polise başvurdu. Şikâyet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisi B.M.'yi kovalamaca sonucu çaldığı akülü araba ile birlikte Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yakaladı.


Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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