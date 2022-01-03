Akupunktur ile kilo verme süreci daha kolay ve başarılı hale geliyor

Hasan Levent, akupunktur tedavisinin tokluk hissini arttırdığını ve serotonin, dopamin, endorfin gibi hormonları salgılatarak zayıflama sürecini kolaylaştırdığını belirtti.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Hasan Levent kilo vermede kullanılan akupunktur uygulamasının başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Şişmanlığın vücutta yağ depolarının artması ile karakterize sistemik ve kronik bir hastalık olduğunu belirten Dr. Levent; “Şişmanlık, tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, uyku apnesi, yağlı karaciğer hastalığı ve ağrılı eklem hastalıklarının meydana gelmesinde ana rol oynamaktadır. O nedenle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.

“Kilo vermek isteyenler panik, depresif ve psikosomatik sorunlar yaşıyor”

Çoğu insanın sadece diyet değişikliği ve artan fiziksel aktivite ile kilo veremediğini, bunun farklı nedenleri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Levent, “Kilo vermek isteyen insan ilk anda panik arkasından depresif duygular ve psikosomatik sorunlar yaşar. Açlık hissi, sinirlilik, baş ağrısı, çarpıntı, titreme, halsizlik ve yorgunluk, konsantrasyon azalması, uykusuzluk, isteksizlik, karında şişkinlik, hazımsızlık, mide kazınması gibi sorunlar. Sık sık değişen formül diyetler yapar. Ama açlık hissi, iştah fazlalığı, stres ve panik duyguları, sindirim problemleri, motivasyon düşüklüğü tedavi edilmediği için zayıflama diyetleri her seferinde hüsranla sonuçlanır” şeklinde konuştu.

Tokluk hissini arttırıyor, daha enerjik ve motive hissettiriyor

Uzm. Dr. Hasan Levent, çok sayıda bilimsel çalışma ve 20 yıldır kendi yaptığı zayıflama tedavisi sonuçlarına göre, tamamlayıcı ve alternatif tıbbi tedavilerden biri olan akupunkturun kilo vermede etkili olduğunu belirtti. Levent, akupunkturun etkilerini şöyle açıkladı:

“Akupunktur tedavisinin beynin hipotalamus bölgesinde bulunan tokluk merkezinin uyarılmasını arttırdığı gözlemlenmiştir. Tokluk merkezinin uyarılması ile açlık hissinde azalma olur, daha kısa sürede tokluk hissedilir ve böylece aşırı yeme isteği ortadan kalkar. Akupunktur tedavisinde kan ve beyinde bulunan serotonin, dopamin, enkefalin ve beta endorfin gibi nörohormonların düzeylerinde de artışlar gözlenmiştir. Bu hormonların etkisiyle stres, panik ve depresyon gibi duygusal durumlar tedavi edilir. Serotonin hormonu mutluluk veren bir hormondur, ayrıca iştahı azaltır, bağırsak hareketliliğini arttırarak kabızlığı iyileştirir. Beta endorfin düzeylerindeki artışın lipolitik etki yani yağ parçalanması ile vücuttaki yağ depolarını harekete geçirerek kilo kaybına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Akupunkturun homeostaz etkisiyle toksinler vücuttan atılarak metabolizma ve yağ yakımı hızlanır. Kişi kendini çok daha enerjik ve motive hisseder, zayıflama süreci daha kolay, daha mutlu ve daha başarılı bir hale gelir.”