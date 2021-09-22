AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllü alımına yeniden başladı

Yeni gönüllü adayları yapılan tanışma toplantısına katılarak gönüllük için ilk adımlarını attılar. İlk etapta yaklaşık 25 kişiden oluşan gönüllü adayları pandemi kurallarına uygun şekilde yapılan tanışma toplantısında, AKUT Arama Kurtarma Derneğini tanıma fırsatı buldu.

AKUT Eskişehir ekibi insan kaynakları bölümü sorumlusundan alınan bilgilere göre gönüllü olmak isteyen herkesin AKUT Arama Kurtarma Derneği internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Pandemi koşulları izin verdiği sürece yeni gönüllü alımına devam etmek istediklerini belirten AKUT Eskişehir yetkilisi, başvurular dahilinde yeni tanışma toplantıları ve eğitimler düzenleneceğini de bildirdi.