AKUT Bölgesel Eğitimleri Eskişehir'de gerçekleşti

Yeni normalleşme sürecinde ilk AKUT Bölgesel Eğitimleri Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir, Ankara, Afyonkarahisar ve Bozüyük AKUT ekiplerinin katılımlarıyla Doğada Arama Eğitimi gerçekleştirildi. Yoğun teorik eğitimlerin ardından, yeni normalleşme süreciyle birlikte AKUT ilk uygulamalı eğitimi AKUT Eskişehir ekibinin koordinesinde Kent Ormanda yapıldı. 30 kişinin katılımıyla icra edilen eğitimde, alan arama usulleri, navigasyon, arama taktikleri, iz takibi ve doğada kayıp operasyonları ile ilgili uygulamalı parkurlar çalışıldı.

Ayrıca, operasyon yönetimi konusunda imkan ve kabiliyetlerini geliştiren AKUT Eskişehir ekibi, eğitim esnasında uydu üzerinden internet bağlantısı ve telsiz rölesi gibi kabiliyetlerini de deneme imkanı buldu.

AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır ve uluslararası standartlarda müdahale yeteneğine sahip olduklarını belirtti.

Öte yandan, 24-25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimin bugün sona ereceği öğrenildi.