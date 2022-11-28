AKUT Eskişehir ekibi Düzce'ye gitti

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinin 7 gönüllüsü, bölgedeki çalışmalara destek olmak amacıyla Düzce'ye gitti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Düzce'de meydana gelen depremin ardından afetzedeler için yapılan çalışmalara destek olmak için bölgeye gitti. AKUT Eskişehir'in 7 gönüllüsü, yaşanan deprem sonrası çadır kent kurulumuna yardımcı olmak üzere çalışmalara katıldı. AKUT gönüllüleri, bölgede yer alan ekiplerle de koordineli olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.