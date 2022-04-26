AKUT Eskişehir ekibinden öğrenciler için deprem semineri

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi tarafından, lise öğrenci ve öğretmenlerine yönelik "Deprem bilinçlendirme semineri" verildi.

Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, AKUT Eskişehir ekibi gönüllüleri tarafından seminer düzenlendi. "Deprem bilinçlendirme semineri" adı verilen etkinlik çerçevesinde 250 öğrenci ve 15 öğretmene eğitim verildi. Seminerde edindikleri bilgilerden dolayı memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, AKUT gönüllülerine teşekkür etti. AKUT Eskişehir ekibinden alınan bilgilere göre öğrenciler için eğitim seminerlerinin devam edeceği öğrenildi.