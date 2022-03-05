AKUT Eskişehir'den Muş'taki öğrencilere afet bilinçlendirme semineri

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi tarafından Muş'taki bazı ilkokul öğrencilerine yönelik "Deprem Bilinçlendirme Semineri" verildi.

AKUT Eskişehir Seminer Birimi gönüllüsü Leyla Aydın tarafından Muş'un Bulanık ilçesideki Günbatmaz İlkokulu'nda seminer düzenlendi. "Deprem Bilinçlendirme Semineri" adı verilen etkinlik kapsamında 44 öğrenci ve 2 öğretmene çeşitli bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından ise 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ülke genelindeki okullarda düzenlenen deprem tatbikatına destek verildi.

AKUT Eskişehir ekibinden alınan bilgilere göre öğrenciler için eğitim seminerlerinin devam edeceği öğrenildi.