AKUT polisleri unutmadı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Şubesi ekipleri görevi başında olan polislerin 'Polis Haftasını' kutladı.

Polis Haftası nedeniyle AKUT Eskişehir ekibi şehrin giriş noktalarındaki ve şehir içinde nöbet tutan polis ekiplerini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen polis ekipleri AKUT ekibine teşekkür etti. Ziyarette uygulama noktalarında, üzerinde ‘Güvenle 176 Yıl' yazılı pasta kesildikten sonra çay ikram edildi. Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekinildi.

“Soğuk havaya rağmen görevleri başındalar”

Konuyla alakalı konuşan AKUT Ekip Lideri Mete Kızıl, polis teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlarken onların ülke için ne kadar önemli olduğuna değindi. Kızıl konuşmasında; “Emniyet Teşkilatının 176'ıncı yılında bizde görev yapan arkadaşları ziyaret ettik. Bursa yönündeki uygulama noktasını ziyaret ettik şimdi de Ankara yönündeki uygulama noktasını ziyaret ediyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen onlar burada 24 saat görevdeler. Böyle bir günde biz de onları unutmayalım istedik. Bu ülke için şehit olan kahramanlarımızı da minnetle anıyoruz” diyerek polis ekiplerine minnettarlığını dile getirdi.

Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Mete Kızıl ve AKUT Arama Kurtarma Ekibine teşekkür eden Polis Memuru Mehmet Selçuk, zor günlerde böyle bir ekiple beraber çalışmanın gururuna değindi.

Selçuk, konuşmasının devamında ise duygularını şöyle dile getirdi:

“AKUT gibi gönüllük esasına dayanan kurumlar ile ülkenin zor günlerinde vatandaş için yardıma koşmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Böyle güzel bir günde bizi unutmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, hele ki bu koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak umut verici.”