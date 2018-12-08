Akut'tan belediye personeline “Temel Yangın Güvenliği Eğitimi”

Eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı grupta gerçekleştirildi. Alanında uzman Eskişehir AKUT personelleri tarafından verilen eğitim ile yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, itfaiye ile işbirliği, ilk yardım faaliyetleri, deprem ve deprem sonrası acil durum gibi konular ele alındı.

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi ile belediye personellerinden oluşturulan acil durum ekipleri de olası bir acil durumda izlenecek adımları pekiştirme imkanı buldu.