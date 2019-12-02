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AKUT'tan Deprem Bilinçlendirme Semineri

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, 18 yeni gönüllüsüne Deprem Bilinçlendirme Semineri verdi.


AKUT Eskişehir ekibi tarafından, 18 yeni AKUT gönüllüsüne 'Deprem Bilinçlendirme Semineri' verildi. Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezinde gerçekleşen seminerde, AKUT Enstitüde görevli uzman kişilerce, gönüllülere; deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası yapılması gerekenleri anlatıldı.


Öte yandan verilen eğitim sonrası, soru-cevap yapılarak gönüllüler, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

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