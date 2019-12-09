AKUT'tan zorlu Navigasyon Eğitimi

Ekipler, karlı arazide hedef bulma ve arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

AKUT Eskişehir ekibinden 24, AKUT Ankara ekibinden ise 12 gönüllü katıldı. İki gün süren eğitimlerde; AKUT Eskişehir ekibi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, doğada harita, pusula, GPS ve çeşitli navigasyon programları ile koordinat bulma, hedefe ulaşma gibi çalışmalar gerçekleştirildi. İlk gün teorik olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, ikinci gün Odunpazarı ilçesi Kent Orman'ında hazırlanan parkurda saha uygulaması yaptı.

“Teknolojik ürünleri kullanabilme yetimizi arttıran bir eğitim oldu”

AKUT ekipleri olarak her şartta eğitimlere devam ettiklerini de belirten AKUT Eskişehir ekip lideri, “Bu hafta sonu da eğitmenlerimizin nezaretinde Navigasyon Eğitimimizi gerçekleştirdik. AKUT Eskişehir ve AKUT Ankara ekiplerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitimimiz oldukça verimli geçti. Doğada bulunduğunuz yeri bilme, koordinat verebilme ya da verilen noktaya ulaşabilme adına bilimsel metotları ve teknolojik ürünleri kullanabilme yetimizi arttıran bir eğitim oldu. Biz AKUT gönüllüleri olarak her zaman hazır olmak adına eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

“Eğitim standartlarınızın ve eğitim kalitenizin otoritelere ispatlanmış olması gereklidir”

AKUT'un başarı sırrının eğitime verdiği önem olduğunun altını çizen Kızıl, “Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘tüm dünyada uluslararası standartlarda arama kurtarma yapabilirsiniz' denebilmesi için eğitim standartlarınızın ve eğitim kalitenizin otoritelere ispatlanmış olması gereklidir. Biz bugüne dek, tek bir gönüllümüzün bununu bile kanatmadan binlerce operasyona imza atıp bunu ispatlayabildiğimiz için son derece mutluyuz. Eğitimlerimiz devam edecek” dedi.